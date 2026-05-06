Deutsche von Hantavirus-Schiff evakuiert: Patientin auf dem Weg in die Uniklinik Düsseldorf

Kap Verde/Düsseldorf - Nachdem auf dem Expeditions-Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" das Hantavirus ausgebrochen ist, sind drei Menschen gestorben , darunter auch ein Deutscher. Eine Kontaktperson ist auf dem Weg zurück nach Deutschland und mittlerweile unterwegs in die NRW-Landeshauptstadt.

Drei Personen wurden inzwischen von dem Kreuzfahrtschiff evakuiert. © Misper Apawu/AP/dpa

Drei Menschen mit dem Verdacht auf das Hantavirus sind am Mittwoch von dem Schiff evakuiert worden. Das bestätigte Tedros Adhanom Ghebreyesus (61), Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf X. Demnach sollen die Personen in den Niederlanden medizinisch behandelt werden.

Die Feuerwehr sowie das Gesundheitsamt der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf teilen indes mit, über das Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz (LfGA NRW) beauftragt worden zu sein, eine "Kontaktperson ohne bestätigten Nachweis einer Hantavirus-Infektion" an die Uniklinik Düsseldorf zu überführen. Der Transport erfolge demnach durch die Feuerwehr.

Dafür befindet sich seit 10 Uhr am Mittwochvormittag "sowohl die Hochinfektionstransportkomponente als auch ein Vorauskommando auf dem Weg in die Niederlande", berichtet die Behörde. Ziel war der Flughafen Amsterdam. Dort ist die Patientin laut Medienberichten auch gelandet.

Inzwischen ist die Übergabe der Person gegen 20 Uhr durch die niederländischen Behörden nahe Amsterdam erfolgt. Anschließend habe man die Fahrt in Richtung Universitätsklinik Düsseldorf begonnen, wie die Feuerwehr Düsseldorf gegenüber der DPA berichtet.

"Die Übernahme der Kontaktperson ist für die Abendstunden geplant. Anschließend erfolgt der Transport in die Universitätsklinik Düsseldorf, wo die weitere diagnostische Abklärung sichergestellt wird", heißt es weiter. Daraufhin tritt der Konvoi die Rückreise in Richtung Düsseldorf an.