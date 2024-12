Barmer ruft zu HPV-Impfungen für Mädchen und Jungen auf

Idealerweise soll man sich schon in jungen Jahren, vor dem ersten Geschlechtsverkehr, gegen HPV impfen lassen. © Stefan Puchner/dpa/dpa-tmn

Allerdings sind nach Einschätzung der Barmer noch zu wenige Mädchen und Jungen geimpft.

Zwar seien den jüngsten Zahlen nach in Sachsen-Anhalt 75,7 Prozent der 17-jährigen Mädchen vollständig geimpft und damit so viele wie in keinem anderen Bundesland, bei den Jungen liege die Quote aber deutlich niedriger bei 41,8 Prozent, teilte die Krankenkasse in Magdeburg mit.

Die Zahlen basieren auf den Versichertendaten der Barmer aus dem Jahr 2022.

Die Impfrate müsse deutlich verbessert werden, zumal sie im Vergleich zu den Vorjahren gesunken sei.