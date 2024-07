Bedenken wegen Wasserqualität: So viel Chemie steckt wirklich drin!

Auch im Leitungswasser wurden die TFA-Werte gemessen und zwischen "nicht nachweisbar" und 4100 Nanogramm/Liter befunden. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die großangelegte Probe habe demnach eine Substanz zum Vorschein gebracht, die unter anderem in Pestiziden und Kühlgeräten Verwendung fände.

Bereits im Mai hatte das "European Pesticide Action Network" (PAN Europe) alarmierende Mengen an PFAS-Chemikalien in Europas Flüssen, Seen und im Grundwasser aufgespürt. Diese sind normalerweise in Kosmetika oder Feuerlöschern zu finden.

Die aktuelle Studie, in der Flaschen sowie Leitungswasser aus insgesamt elf EU-Ländern untersucht wurden, offenbarte das Vorhandensein von Trifluoressigsäure, kurz: TFA.

Pikant: Insbesondere TFA werden durchaus schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit nachgesagt - und diese seien auf dem Vormarsch. Noch stecken die toxikologischen Studien laut einer Erklärung von PAN Europe allerdings in den Kinderschuhen.