Bluthochdruck bei jungen Menschen oft unentdeckt: Daran erkennt Ihr die Erkrankung!

Großbritannien - Entgegen der weitverbreiteten Annahme, Bluthochdruck sei altersbedingt, kann sich die Erkrankung in jedem Alter entwickeln. Deshalb bleibt sie - trotz erkennbarer Anzeichen - oft auch unentdeckt.

Auch wer jung und bei bester Gesundheit ist, sollte ab und zu seinen Blutdruck prüfen lassen. (Symbolfoto) © 123RF/daizuoxin

Das berichtete die britische Zeitung The Mirror und bezog sich dabei auf eine Studie des Office for National Statistics (ONS), die am 27. April veröffentlicht wurde. Dabei wurde vor den Gefahren unentdeckten Bluthochdrucks gewarnt.

Laut dem ONS sei dies eine der häufigsten Ursachen für einen frühzeitigen Tod.

"Wir sehen, dass es eine beträchtliche Anzahl jüngerer, gesünderer Menschen gibt, die nicht diagnostiziert werden", sagte der stellvertretende Direktor des britischen Analyse-Zentrums, Chris Shine.

"Es kann sein, dass diese Gruppe nicht weiß, dass sie an der Krankheit leidet, weil sie weniger wahrscheinlich Zugang zur Gesundheitsversorgung erhält, wenn es ihr ansonsten gut geht."

Laut der Studie betreffe dies besonders junge Männer: Zwei Drittel der Männer und etwa ein Viertel der Frauen im Alter von 16 bis 24 Jahren würden wahrscheinlich nicht mit zu hohem Blutdruck diagnostiziert, obwohl sie daran litten.

Im Alter von 25 bis 34 Jahren haben 55 Prozent der Männer und 44 Prozent der Frauen wohl unentdeckten Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt.