Diese Ärzte haben am 26. Dezember Notdienst in Hamburg
Hamburg - Damit Ihr am zweiten Weihnachtsfeiertag auch im Notfall immer gut versorgt seid, findet Ihr hier die wichtigsten Nummern für Hamburg.
Notfall-Ärzte
Der Hamburger Arztruf hilft Euch an den Feiertagen zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Nummer 116 117 weiter. Auch, wenn Ihr unsicher seid, welchen Arzt Ihr aufsuchen solltet.
Altona: Stresemannstraße 54 (Ecke Bernstorffstraße), 9 bis 22 Uhr
Eppendorf: Martinistraße 52, 8 bis 24 Uhr
Harburg: Eißendorfer Pferdeweg 52, 8 bis 24 Uhr
Wandsbek: Lesserstraße 180, 8 bis 24 Uhr
Für gehörlose Menschen ist die Zentrale des Ärztlichen Notfalldienstes auch über Fax erreichbar unter der Faxnummer 040/22802400.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen wählt bitte immer die 112!
Notfall-Kinderärzte
Altonaer Kinderkrankenhaus: Bleickenallee 38, Telefon 040/889080
Helios Mariahilf Klinik Hamburg: Stader Straße 203c, Telefon 040/790060
Asklepios Klinik Nord/Heidberg: Tangstedter Landstraße 400, Telefon 040/1818873449
Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift: Liliencronstraße 130, Telefon 0407673770
Zahnärztlicher Notdienst
Diese Notdienst-Zahnärzte könnt Ihr auch am 2. Weihnachtsfeiertag noch bei akuten Problemen mit den Zähnen aufsuchen:
Groß Flottbek: Dr. Marcel Schwanenberg, Cranachstraße 63, Telefon 040/89709709
Eimsbüttel: Dr. Astrid Felden, Heußweg 31, Telefon 040/408684
Hammerbrook: Dr. Jan Brauer, Sachsenfeld 3-5, Telefon 040/23808338
Winterhude: Yasamin Hannemüller, Hudtwalckerstraße 31, Telefon 040/479844
Ohlsdorf: MVZ Zahnarztzentren Hamburg Alstertal, Stübeheide 157, Telefon 040/595589
Barmbek-Süd: Dr. Friedrich Mauss MSc, Winterhuder Weg 76a, Telefon 040/2279505
Giftnotruf
Der Giftnotruf ist täglich 24 Stunden erreichbar unter 0551/19240.
Notfall-Apotheken
Natürlich haben an den Feiertagen auch einige Notfall-Apotheken geöffnet. Die Öffnungszeiten gelten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag.
antares apotheke Struenseehaus: Mörkenstraße 43-47, 040/38904070
Eichen-Apotheke: Osterstraße 36, 040/40170304
easyApotheke Barmbek: Massaquoipassage 3, 040/69790788
Daisy Apotheke im Tibarg Center: Tibarg 41-43, 040/58979600
Titelfoto: Hannes P Albert/dpa