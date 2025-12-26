Diese Ärzte haben am 26. Dezember Notdienst in Hamburg

Damit Ihr zu Weihnachten auch im Notfall gut versorgt seid, haben wir die wichtigsten Adressen der Hamburger Ärzte für Euch zusammengestellt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Damit Ihr am zweiten Weihnachtsfeiertag auch im Notfall immer gut versorgt seid, findet Ihr hier die wichtigsten Nummern für Hamburg.

Diese Praxen haben am 2. Weihnachtsfeiertag in Hamburg auf. (Symbolfoto)
Diese Praxen haben am 2. Weihnachtsfeiertag in Hamburg auf. (Symbolfoto)  © Hannes P Albert/dpa

Notfall-Ärzte

Der Hamburger Arztruf hilft Euch an den Feiertagen zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Nummer 116 117 weiter. Auch, wenn Ihr unsicher seid, welchen Arzt Ihr aufsuchen solltet.

Altona: Stresemannstraße 54 (Ecke Bernstorffstraße), 9 bis 22 Uhr

Diese Ärzte haben am 25. Dezember Notdienst in Hamburg
Gesundheit Diese Ärzte haben am 25. Dezember Notdienst in Hamburg

Eppendorf: Martinistraße 52, 8 bis 24 Uhr

Harburg: Eißendorfer Pferdeweg 52, 8 bis 24 Uhr

Wandsbek: Lesserstraße 180, 8 bis 24 Uhr

Für gehörlose Menschen ist die Zentrale des Ärztlichen Notfalldienstes auch über Fax erreichbar unter der Faxnummer 040/22802400.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen wählt bitte immer die 112!

Notfall-Kinderärzte

Altonaer Kinderkrankenhaus: Bleickenallee 38, Telefon 040/889080

Helios Mariahilf Klinik Hamburg: Stader Straße 203c, Telefon 040/790060

Asklepios Klinik Nord/Heidberg: Tangstedter Landstraße 400, Telefon 040/1818873449

Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift: Liliencronstraße 130, Telefon 0407673770

Zahnärztlicher Notdienst

Bei akuten Zahnproblemen haben auch am 2. Weihnachtsfeiertag in Hamburg einige Zahnärzte auf. (Symbolfoto)
Bei akuten Zahnproblemen haben auch am 2. Weihnachtsfeiertag in Hamburg einige Zahnärzte auf. (Symbolfoto)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Diese Notdienst-Zahnärzte könnt Ihr auch am 2. Weihnachtsfeiertag noch bei akuten Problemen mit den Zähnen aufsuchen:

Groß Flottbek: Dr. Marcel Schwanenberg, Cranachstraße 63, Telefon 040/89709709

Eimsbüttel: Dr. Astrid Felden, Heußweg 31, Telefon 040/408684

0 bis 69 Prozent: Gewaltige Impf-Lücke in Bayerns Hausarztpraxen
Gesundheit 0 bis 69 Prozent: Gewaltige Impf-Lücke in Bayerns Hausarztpraxen

Hammerbrook: Dr. Jan Brauer, Sachsenfeld 3-5, Telefon 040/23808338

Winterhude: Yasamin Hannemüller, Hudtwalckerstraße 31, Telefon 040/479844

Ohlsdorf: MVZ Zahnarztzentren Hamburg Alstertal, Stübeheide 157, Telefon 040/595589

Barmbek-Süd: Dr. Friedrich Mauss MSc, Winterhuder Weg 76a, Telefon 040/2279505

Giftnotruf

Der Giftnotruf ist täglich 24 Stunden erreichbar unter 0551/19240.

Notfall-Apotheken

Am 2. Weihnachtsfeiertag haben auch mehrere Apotheken für den Notfall geöffnet. (Symbolfoto)
Am 2. Weihnachtsfeiertag haben auch mehrere Apotheken für den Notfall geöffnet. (Symbolfoto)  © Fabian Sommer/dpa

Natürlich haben an den Feiertagen auch einige Notfall-Apotheken geöffnet. Die Öffnungszeiten gelten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag.

antares apotheke Struenseehaus: Mörkenstraße 43-47, 040/38904070

Eichen-Apotheke: Osterstraße 36, 040/40170304

easyApotheke Barmbek: Massaquoipassage 3, 040/69790788

Daisy Apotheke im Tibarg Center: Tibarg 41-43, 040/58979600

Titelfoto: Hannes P Albert/dpa

Mehr zum Thema Gesundheit: