Diese Ärzte haben am 25. Dezember Notdienst in Hamburg
Hamburg - Die Weihnachtsfeiertage stehen an. Damit Ihr im Notfall immer gut versorgt seid, findet Ihr hier die wichtigsten Nummern für Hamburg.
Notfall-Ärzte
Der Hamburger Arztruf hilft Euch an den Feiertagen zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Nummer 116 117 weiter. Auch, wenn Ihr unsicher seid, welchen Arzt Ihr aufsuchen solltet.
Altona: Stresemannstraße 54 (Ecke Bernstorffstraße), 9 bis 22 Uhr
Eppendorf: Martinistraße 52, 8 bis 24 Uhr
Harburg: Eißendorfer Pferdeweg 52, 8 bis 24 Uhr
Wandsbek: Lesserstraße 180, 8 bis 24 Uhr
Für gehörlose Menschen ist die Zentrale des Ärztlichen Notfalldienstes auch über Fax erreichbar unter der Faxnummer 040/22802400.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen wählt bitte immer die 112!
Notfall-Kinderärzte
Altonaer Kinderkrankenhaus: Bleickenallee 38, Telefon 040/889080
Helios Mariahilf Klinik Hamburg: Stader Straße 203c, Telefon 040/790060
Asklepios Klinik Nord/Heidberg: Tangstedter Landstraße 400, Telefon 040/1818873449
Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift: Liliencronstraße 130, Telefon 040/673770
Zahnärztlicher Notdienst
Diese Notdienst-Zahnärzte könnt Ihr auch am 1. Weihnachtsfeiertag noch bei akuten Problemen mit den Zähnen aufsuchen:
Ottensen: Dr. Nicole Beerberg, Holstentwiete 43, 040/3903974
Eimsbüttel: Soheila Kassaeiyannaeiny, Schäferkampsallee 44, 040/404236
Winterhude: Dr. Henning Brameyer, Borgweg 15b-17, 040/6965970
Langenhorn: MVZ DDent Langenhorn, Oehleckerring 2, 040/5317786
Hohenfelde: Neda Sedighian, Graumannsweg 50, 040/221937
Hamburg-Altstadt: MVZ AllDent Zahnzentrum, Glockengießerwall 1, 040/33465840
Giftnotruf
Der Giftnotruf ist täglich 24 Stunden erreichbar unter 0551/19240.
Notfall-Apotheken
Natürlich haben an den Feiertagen auch einige Notfall-Apotheken geöffnet. Die Öffnungszeiten gelten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag.
Kronen-Apotheke: Düppelstraße 1, 040/88302377
Doppeleiche-Apotheke: Waitzstraße 16, 040/8992210
Vering-Apotheke: Veringstraße 37, 040/757663
Gazellen-Apotheke: Grelckstraße 20-26, 040/586573
Apollo 2 Apotheke: Hamburger Straße 47, 040/734475026
Buchen-Apotheke: Fuhlsbüttler Straße 599, 040/6303030
