Diese Ärzte haben am 25. Dezember Notdienst in Hamburg

Damit Ihr zu Weihnachten auch im Notfall gut versorgt seid, haben wir die wichtigsten Adressen der Hamburger Ärzte für Euch zusammengestellt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Die Weihnachtsfeiertage stehen an. Damit Ihr im Notfall immer gut versorgt seid, findet Ihr hier die wichtigsten Nummern für Hamburg.

Diese Praxen haben am 1. Weihnachtsfeiertag in Hamburg auf. (Symbolfoto)
© Tom Weller/dpa

Notfall-Ärzte

Der Hamburger Arztruf hilft Euch an den Feiertagen zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Nummer 116 117 weiter. Auch, wenn Ihr unsicher seid, welchen Arzt Ihr aufsuchen solltet.

Altona: Stresemannstraße 54 (Ecke Bernstorffstraße), 9 bis 22 Uhr

Eppendorf: Martinistraße 52, 8 bis 24 Uhr

Harburg: Eißendorfer Pferdeweg 52, 8 bis 24 Uhr

Wandsbek: Lesserstraße 180, 8 bis 24 Uhr

Für gehörlose Menschen ist die Zentrale des Ärztlichen Notfalldienstes auch über Fax erreichbar unter der Faxnummer 040/22802400.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen wählt bitte immer die 112!

Notfall-Kinderärzte

Altonaer Kinderkrankenhaus: Bleickenallee 38, Telefon 040/889080

Helios Mariahilf Klinik Hamburg: Stader Straße 203c, Telefon 040/790060

Asklepios Klinik Nord/Heidberg: Tangstedter Landstraße 400, Telefon 040/1818873449

Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift: Liliencronstraße 130, Telefon 040/673770

Zahnärztlicher Notdienst

Bei Zahnschmerzen könnt Ihr am 1. Weihnachtsfeiertag auch einen Zahnarzt aufsuchen. (Symbolfoto)
© Julian Stratenschulte/dpa

Diese Notdienst-Zahnärzte könnt Ihr auch am 1. Weihnachtsfeiertag noch bei akuten Problemen mit den Zähnen aufsuchen:

Ottensen: Dr. Nicole Beerberg, Holstentwiete 43, 040/3903974

Eimsbüttel: Soheila Kassaeiyannaeiny, Schäferkampsallee 44, 040/404236

Winterhude: Dr. Henning Brameyer, Borgweg 15b-17, 040/6965970

Langenhorn: MVZ DDent Langenhorn, Oehleckerring 2, 040/5317786

Hohenfelde: Neda Sedighian, Graumannsweg 50, 040/221937

Hamburg-Altstadt: MVZ AllDent Zahnzentrum, Glockengießerwall 1, 040/33465840

Giftnotruf

Der Giftnotruf ist täglich 24 Stunden erreichbar unter 0551/19240.

Notfall-Apotheken

Am 1. Weihnachtsfeiertag haben auch mehrere Apotheken für den Notfall geöffnet. (Symbolfoto)
© Uli Deck/dpa

Natürlich haben an den Feiertagen auch einige Notfall-Apotheken geöffnet. Die Öffnungszeiten gelten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag.

Kronen-Apotheke: Düppelstraße 1, 040/88302377

Doppeleiche-Apotheke: Waitzstraße 16, 040/8992210

Vering-Apotheke: Veringstraße 37, 040/757663

Gazellen-Apotheke: Grelckstraße 20-26, 040/586573

Apollo 2 Apotheke: Hamburger Straße 47, 040/734475026

Buchen-Apotheke: Fuhlsbüttler Straße 599, 040/6303030

Titelfoto: Tom Weller/dpa

