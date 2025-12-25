Diese Ärzte haben am 25. Dezember Notdienst in Hamburg

Hamburg - Die Weihnachtsfeiertage stehen an. Damit Ihr im Notfall immer gut versorgt seid, findet Ihr hier die wichtigsten Nummern für Hamburg .

Diese Praxen haben am 1. Weihnachtsfeiertag in Hamburg auf. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa

Notfall-Ärzte



Der Hamburger Arztruf hilft Euch an den Feiertagen zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Nummer 116 117 weiter. Auch, wenn Ihr unsicher seid, welchen Arzt Ihr aufsuchen solltet.

Altona: Stresemannstraße 54 (Ecke Bernstorffstraße), 9 bis 22 Uhr

Eppendorf: Martinistraße 52, 8 bis 24 Uhr

Harburg: Eißendorfer Pferdeweg 52, 8 bis 24 Uhr

Wandsbek: Lesserstraße 180, 8 bis 24 Uhr

Für gehörlose Menschen ist die Zentrale des Ärztlichen Notfalldienstes auch über Fax erreichbar unter der Faxnummer 040/22802400.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen wählt bitte immer die 112!

Notfall-Kinderärzte

Altonaer Kinderkrankenhaus: Bleickenallee 38, Telefon 040/889080

Helios Mariahilf Klinik Hamburg: Stader Straße 203c, Telefon 040/790060

Asklepios Klinik Nord/Heidberg: Tangstedter Landstraße 400, Telefon 040/1818873449

Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift: Liliencronstraße 130, Telefon 040/673770