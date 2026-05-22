Cyberangriff auf Abrechnungsdienstleister: Auch Uniklinik Düsseldorf betroffen

Düsseldorf - Von dem Cyberangriff auf einen Abrechnungsdienstleister dürften auch Patientendaten des Universitätsklinikums Düsseldorf (UKD) betroffen sein.

Auch das Universitätsklinikum Düsseldorf ist von dem Cyberangriff auf einen Abrechnungsdienstleister betroffen. © Christophe Gateau/dpa

Nach Angaben der Klinik deuten Rückmeldungen des Unternehmens auf mehr als 3000 Fälle mit allgemeinen Daten hin, wie das UKD mitteilte. Zudem gebe es 162 Fälle, bei denen Gesundheitsdaten betroffen sein könnten.

Der Angriff auf den externen Dienstleister habe sich bereits Mitte April ereignet. Betroffen gewesen sei ausschließlich das externe Unternehmen. Systeme der Uniklinik waren demnach nicht betroffen. Die Patientenversorgung und klinische Systeme seien daher zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen, hieß es.

Das UKD arbeitet nach eigenen Angaben inzwischen mit anderen Dienstleistern zusammen. Bis 2024 habe der Dienstleister jedoch in zwei der 60 Kliniken und Institute privat- und wahlärztliche Abrechnungen übernommen.

Welche Daten genau entwendet wurden, sei noch nicht abschließend geklärt.

Das UKD kündigte dennoch an, alle Betroffenen persönlich per Brief zu informieren. Wer kein Schreiben erhalte, dessen Daten seien nach aktuellem Stand nicht kompromittiert worden.