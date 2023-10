Dermatologin warnt: Wer diese Körperteile nicht richtig wäscht, riskiert sein Leben

Ocean Springs (USA) - Wer sich nicht "richtig" pflegt, tut sich keinen Gefallen und begibt sich unter Umständen sogar in Lebensgefahr, mahnt eine bekannte Dermatologin an. Auf diese drei Stellen solltet ihr beim Waschen besonders achten.

Warnt vor den gefahren unzureichender Körperhygiene: Lindsey Zubritsky auch bekannt auf TikTok als dermguru. © Montage: TikTok/Dermguru

Wer sich nicht richtig duscht, riskiert Kopf und Kragen.

Auf TikTok folgen der Hautärztin Lindsey Zubritsky aus den USA Millionen. Regelmäßig teilt die erfahrene Medizinerin Empfehlungen und Einschätzungen, worauf es bei der persönlichen Hygiene wirklich ankommt. Nun warnte Zubritsky vor den gefährlichen Folgen einer nachlässigen Körperpflege.

"Ich bin Dermatologin, und das sind die Stellen, die man unbedingt öfter waschen sollte", sagt die Ärztin in einem TikTok-Video, das bereits mehr als drei Millionen Mal aufgerufen wurde.

Von vielen ihrer Patienten am meisten vernachlässigt: die Stelle hinter der Ohrmuschel. Dort sammeln sich allerhand Schuppen, Talg und andere Ablagerungen an, erklärt Zubritsky und fügt an: "Wenn man mit dem Finger sanft hinters Ohr streicht und dabei einen Geruch wahrnimmt oder etwas spürt, sollte man sich dort öfter waschen."

Besonders bedenklich: Eine häufig unterschätzte Gefahr lauert im Bauchnabel. "Das ist ein sehr häufiger Bereich, wo sich Schweiß, Schmutz und Ablagerungen ansammeln", sagt die Ärztin. Bei falscher Pflege drohen schmerzhafte Entzündungen, in besonders gravierenden Fällen gar ein Nabelstein, betont Zubritsky. Dabei handelt es sich um eine schwarze Dreck-Ablagerung tief im Bauchnabel, so groß wie ein Kieselstein, hart und ölig in seiner Konsistenz sowie äußerst schwer zu entfernen.

Bleibt der Nabelstein (Fachbegriff: Omphalolith) unbehandelt, kann das schlimme Folgen haben: Infektionen, eitrige Abszesse, bis hin zur lebensbedrohlichen Peritonitis - der gefürchteten Bauchfellentzündung.