Junge kann nach Schulausflug nichts mehr sehen! Schuld ist dieses giftige Tier

Pratteln (Schweiz) - Drama in der Schweiz: Nach einem Schulausflug landeten mehrere Kinder im Krankenhaus - ein neunjähriger Junge konnte plötzlich nichts mehr sehen.

Die Gifthaare des Eichenprozessionsspinners können heftige allergische Reaktionen auslösen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Insgesamt 13 Kinder waren von einem Wandertag ihrer Klasse am Dienstagnachmittag nicht nach Hause zurückgekehrt, sondern mussten nach dem Ausflug im Krankenhaus behandelt werden.

Einer von ihnen: der neunjährige Noah Amaral, der plötzlich nichts mehr sehen konnte.

Der Junge soll während der Wanderung, genau wie seine Mitschüler, mit dem sogenannten Eichenprozessionsspinner in Kontakt gekommen sein und dabei eine starke allergische Reaktion erlitten haben, berichtete die Schweizer Tageszeitung Blick.

"Er konnte auf einmal nichts mehr sehen, es juckte ihn stark. Seine Augen waren derart entzündet, dass er nicht aufhören konnte, zu weinen", erzählte Noahs Mutter dem Blatt.

Doch einige Mitschüler ihres Sohnes hätten sogar noch heftigere Reaktionen gezeigt, so die Schweizerin: Demnach klagten drei Kinder über starke Atemnot und mussten per Helikopter in die Klinik geflogen werden.