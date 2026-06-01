Endometriose: So häufig kommt die Krankheit in Bayern vor

München - Bayern liegt bei der Zahl der Endometriose-Diagnosen auf Rang fünf in Deutschland.

Bei Endometriose ist die Periode eine Qual und mit starken Schmerzen verbunden. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa

Die oft sehr schmerzhafte gynäkologische Krankheit wurde im Freistaat nach den jüngsten Daten von 2024 bei 1248 von 100.000 Frauen ärztlich behandelt - und damit etwas häufiger als im Bundesschnitt von 1212.

Dies geht aus dem aktuellen Arztreport der Krankenkasse Barmer hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Demnach gibt es große regionale Unterschiede in Deutschland: Von Berlin mit 1618 behandelten Erkrankten unter 100.000 Frauen bis Thüringen mit 939.

Die Erkrankung wird häufiger in dicht besiedelten als in ländlichen Regionen diagnostiziert. Die Dunkelziffer ist nach Einschätzung von Experten mutmaßlich sehr hoch.

"Es ist davon auszugehen, dass viele Frauen ihre Beschwerden für starke Regelschmerzen halten und deshalb nicht frühzeitig ärztliche Hilfe suchen. Die regionalen Unterschiede zeigen, dass noch weitere Aufklärungsarbeit erforderlich ist", betonte Barmer-Landesgeschäftsführer Alfred Kindshofer.