Bloggerin über fehlende Wertschätzung bei Lebensmitteln: "Nachhaltige Ernährung soll keine Diät sein!"

Hamburg/Regensburg - Verena Hirsch (28) steuert mit Tipps, Ideen und Rezepten auf ihrem Blog " allmydeer " und ihrem gleichnamigen Instagram -Kanal schon seit einigen Jahren der Lebensmittelverschwendung entgegen. Mit der Liebe zu Lebensmitteln ist sie aufgewachsen. Schon in den frühen Kinderschuhen hat sie auf dem Bio-Bauernhof ihrer Eltern gelernt, schrumpelige Kartoffeln wertzuschätzen und Reste als Chance zu sehen, etwas Neues daraus zu machen. Mit ihrem ersten Kochbuch "Deine Küche kann nachhaltig" will sie einen Wegweiser für mehr Wertschätzung und weniger Verschwendung schaffen. Ganz ohne erhobenen Zeigefinder, dafür mit umso mehr Inspiration.

Hirsch: Für mich gibt es da zwei Ebenen: einmal die moralische und die Klima-nachhaltige. In anderen Erdteilen gibt es nicht genug zu essen und wir schmeißen Sachen weg, die eigentlich noch gut sind. Allein in Deutschland sind das jährlich 12 Millionen Tonnen. Weltweit betrachtet ist die Lebensmittelverschwendung - wenn diese ein Land wäre - der drittgrößte CO2-Emittent nach China und den USA. Und das allein ist schon eine Hausnummer, ohne da jetzt noch tiefer hineinzugehen.

TAG24: Was ist in Deinen Augen das Wichtigste, was sich in unserem Umgang mit Lebensmitteln dringend ändern muss?

"Deine Küche kann nachhaltig" erscheint am 5. Oktober und ist das erste Buch der Bio-Bloggerin. © BLV-Verlag

TAG24: Es ist sehr interessant, dass Du als erstes von Wertschätzung sprichst. In all den Diskussionen um nachhaltige Ernährung wie z.B. vegan oder nicht, unverpackt oder verpackt etc., stößt man nicht oft auf dieses Wort.

Hirsch: Genau diese Diskussionen waren auch einer der Gründe, warum ich mein Buch geschrieben habe. Was ist denn jetzt eigentlich besser, die Bio-Gurke in Plastik oder unverpackt aus der Region? Wir verlieren uns da in so Nebenkriegsschauplätzen und das entscheidende Große und Ganze fällt hinten runter.

Die Riesenstellschrauben, an denen eigentlich alles dranhängt, sind, die Lebensmittelverschwendung so gut es geht zu vermeiden und den Fleischkonsum zu reduzieren, beziehungsweise, ich sage immer, so pflanzlich wie möglich zu essen.

TAG24: Du hast bereits einen Blog und ein Instagram-Kanal, wo Du regelmäßig Rezepte und Tipps zu diesen Themen postest. Warum hast Du Dich jetzt noch für ein Buch entschieden?



Hirsch: Die Idee war, dass ich all meine Ideen und Tipps einmal zusammentrage. Vieles findet man bestimmt auch schon auf meinem Blog, Insta-Kanal oder auch Newsletter, aber es ist doch sehr zerstreut. Ich wollte etwas Analoges, Haptisches machen, was man zu Hause in der Küche stehen hat und in dem man immer wieder nachschlagen kann. Und auch etwas, was für alle zugänglich ist. Buchläden gibt es überall und auf Instagram geht vieles - selbst wenn man mir folgt - in der Masse an Content viel zu schnell wieder verloren.

Meine Motivation war es auch, einen niedrigschwelligen Einstieg zu bieten für Leute, die zwar ein Interesse haben, aber nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Nachhaltige Ernährung soll nicht wie Diät sein, sondern ein Wegweiser, der sich an alle individuellen Bedürfnisse anpasst.