Ekel-Alarm bei Fast-Food-Kette: Fast 2000 Filialen nach Ratten und Wanzen im Essen dicht!

Tokyo (Japan) - Die japanische Fast-Food-Kette Sukiya schließt ab Montag im ganzen Land fast alle seiner knapp 2000 Filialen für vier Tage. Der Auslöser: Kunden haben in einer Schüssel Misosuppe ein Nagetier und in einer anderen Mahlzeit einen Käfer gefunden.

Die Fast-Food-Kette Sukiya hat in Japan mit einem Schädlings-Problem zu kämpfen. (Archivfoto) © RICHARD A. BROOKS/AFP

"Wir entschuldigen uns zutiefst für den Ärger und die Unannehmlichkeiten, die den Kunden, die den Vorfall gemeldet haben, entstanden sind", teilte Sukiya am Samstag auf ihrer Website mit.

Laut Erklärung hätte sich ein Gast einer Filiale in Tokyo am Freitag darüber beschwert, dass sein Essen mit einem Schädling verunreinigt war. Laut der Nachrichtenagentur Reuters handelte es sich dabei um einen Käfer. Noch am selben Tag stellte die betroffene Filiale ihren Betrieb vorerst ein.

Bereits am 21. Januar 2025 kam es laut Sukiya zu einem ähnlichen Vorfall in einem anderen Restaurant der Kette. Damals fand ein Gast in einer Misosuppe eine Ratte! Die Filiale wurde ebenfalls vorübergehend geschlossen und überprüft.