Er will immer dicker werden: Bryan hat kuriosen Fetisch

Florida (USA) - Bryan Steel hat ein Ziel: Der 46-Jährige möchte immer dicker werden. Und dafür nimmt er so einiges in Kauf.

Bryan will bald mehr als 300 Kilogramm wiegen. © Screenshot/Instagram/gaymerbull

Bryan aus dem US-Bundesstaat Florida bezeichnet sich selbst als "Vieh" und er steht drauf. Denn für den Amerikaner ist seine Gewichtszunahme eine Art Fetisch.

Der 46-Jährige wiegt mittlerweile knapp 159 Kilo. Und sein Ziel ist es, das Ganze nochmal zu verdoppeln, denn am Ende seiner Fress-Reise will er stolze 343 Kilo auf die Waage bringen.

Dem "Daily Star" erzählte er jetzt, dass es ihn vor allem anturne breiter zu werden.

"Dicker zu werden ist eine echte Herausforderung und es braucht tägliche Disziplin, um dranzubleiben", erklärt er.

12.000 Kalorien stopft er täglich in sich rein, an Wochenenden kann es auch mal mehr sein. Um diese Anzahl zu erreichen, ernährt er sich von allerhand kalorienlastiger Nahrung und Shakes.

Um dennoch so gut es geht gesund zu bleiben, nimmt er auch nährstoffreiche Lebensmittel zu sich.

"Ich mag eine große Auswahl an Lebensmitteln, es hilft mir, mehr zu essen, wenn ich täglich so viel esse." Am Tag verzehre er drei bis vier große Mahlzeiten.