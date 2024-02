Kellogg's-Chef provoziert Geringverdiener: "Müsli zum Abendessen"

New York - Im US-Fernsehen hat Multimillionär Gary Pilnick eine Aussage getätigt, die viele Geringverdiener provoziert. Erst blieb sie ungehört, doch mittlerweile gibt es einen Shitstorm.

Wer sich kein Abendessen leisten kann, soll doch bitte einfach Kellogg's kaufen und das essen, sagt der Kellogg's-Chef. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Live in der Wirtschaftssendung "Squawk on the Street" bei TV-Sender CNBC hat der Kellogg's-Chef nämlich gesagt, wer sich keine richtige Mahlzeit leisten könne, solle einfach "Müsli zum Abendessen" essen.

"Die Cerealiensparte war schon immer recht erschwinglich und ist in der Regel ein großartiges Ziel, wenn die Verbraucher unter Druck stehen", fügte Pilnick hinzu: "Wenn man an die Kosten für Müsli für eine Familie denkt im Vergleich zu dem, was sie sonst essen würden, wird das viel erschwinglicher sein."

Gesagt hat er das bereits am 21. Februar. Doch erst im Verlauf der vergangenen Woche sorgte die Aussage für Entrüstung.

Sendungs-Moderator Carl Quintanilla wollte schon in der Liveschalte wissen, ob es der Kellogg's-Millionär für möglich halte, dass seine provozierenden Aussagen auch durchaus kritisch aufgefasst werden könnten. Doch der ließ sich gar nicht bremsen.

"Tatsächlich kommt es im Moment wirklich gut an. Müsli zum Abendessen ist etwas, das jetzt wahrscheinlich mehr im Trend liegt, und wir gehen davon aus, dass dies auch so bleiben wird, da die Verbraucher unter Druck stehen", posaunte Pilnick heraus.