Körper stärken und Krankheiten vorbeugen: Für jedes Wehwehchen die richtige Frucht

Deutschland - Klein, aber oho! So stecken in den kleinsten Beeren oft die meisten Vitamine und wertvolle Mineralstoffe. Sie stärken damit unseren Körper und beugen Krankheiten vor. Das beste: Viele der Super-Früchte wachsen auch bei uns, vielleicht sogar in Eurem Garten. Also nascht Euch gesund!