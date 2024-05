McDonald's-Kundin fällt die Kinnlade runter, als sie sieht, was Angestellte da an der Pommes-Theke treibt

Booval (Australien) - Ob man seinem Körper das fettige Essen bei McDonald's antun sollte, sei jedem selber überlassen. Trotzdem haben Kunden das gute Recht, ein gewisses Maß an Hygiene beim Besuch des Fast-Food-Riesen zu erwarten. In einer Filiale in Australien wird dieser Punkt zwar offenbar angestrebt, aber leider alles andere als gut umgesetzt.