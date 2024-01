Nichts zu trinken bestellt? Das kostet im Restaurant extra!

Lausanne (Schweiz) - Die steigenden Preise machen den Wirten nicht nur in Deutschland zu schaffen, sondern beispielsweise auch in der Schweiz. Dort wurde deshalb ein Gastronom kreativ und kam auf eine mehr oder weniger lukrative Idee. Die sorgt nun in den sozialen Medien für rege Diskussionen.

Wenn Gäste keine Getränke bestellen, mache er Verluste, begründete ein Wirt in der Schweiz den Aufschlag pro Gedeck. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Unter den Usern in der Romandie, also den frankofonen Gebieten der Schweiz, verbreitete sich in den vergangenen Tagen das Foto einer Restaurant-Rechnung vom 22. Januar dieses Jahres, ausgestellt von einem Restaurant in Lausanne.

Zu sehen ist darauf der Punkt "Couvert sans Boisson", was übersetzt "Gedeck ohne Getränk" heißt. Kosten: drei Franken (3,20 Euro).

Wie Blick Romandie berichtet, bekam diese Rechnung ein Gast, der zwar ein Steinpilzrisotto für 27 Franken (rund 29 Euro) bestellte, aber kein Getränk. Und dafür verlange der Gastwirt den Zuschlag.

Das wiederum empörte den Gast, er machte von der Rechnung ein Foto und teilte es im Internet.

Das bekam auch der Gastronom mit: "Ich habe ein sehr reines Gewissen, ich habe noch nie jemanden bestohlen", sagte Mario Palasciano, dem das italienische Restaurant "La Bruschetta" in Lausanne seit 1996 gehört.