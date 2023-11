Verbraucher-Zentrale gibt Tipps für günstiges Kochen: So lecker kann Sparen sein!

Leipzig - Wenn am Ende des Haushaltsgeldes noch ganz viel Monat übrig ist, dann ist guter Rat teuer - besonders in Haushalten mit nur einem Einkommen und bei Alleinerziehenden. Ganz kostenfrei hilft die Verbraucherzentrale jetzt mit einem neuen Workshop. Bei "GESUND ESSEN - trotz kleinem Budget" geht's um kostspielige Fallen im Supermarkt, clevere Vorratswirtschaft und Spar-Tipps für Herd und Küche. Wir waren bei der Premiere dabei. Günstiger kochen und essen nicht nur für sozial Schwache - so geht's.