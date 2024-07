Kehrt der "Schwarze Tod" zurück? Person infiziert sich mit Pest!

Pueblo County (USA) - Die Pest grassierte im Mittelalter in Europa und riss mehrere Millionen Menschen in den Tod. In den USA hat sich kürzlich erneut eine Person mit dem Pestbakterium (Yersinia pestis) infiziert! Müssen Menschen hierzulande nun auch vor der Seuche, die als "Schwarzer Tod" bezeichnet wurde, bangen?

Menschen in Deutschland können jedoch erst einmal aufatmen. Laut RKI wurden in den vergangenen Jahrzehnten keine derartigen Fälle importiert. Zwischen 2010 und 2015 meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit 3248 Fälle aller Pestformen, darunter 584 Todesfälle. Im ländlichen Westen der USA, wie in Colorado, kam es immer wieder zu vereinzelten Ansteckungen.