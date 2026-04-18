Hipp mit Rattengift in Babynahrung erpresst: "Der Verzehr kann lebensgefährlich sein"

Wien - Mit der Drohung von Rattengift in Babynahrung wollen Unbekannte nach Angaben österreichischer Behörden den Hersteller Hipp erpressen.

Hipp hat sein gesamtes Babykostgläschen-Sortiment bei Spar Österreich zurückgerufen. © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Betroffen sei ein Supermarkt im österreichischen Bundesland Burgenland, berichtete die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) am Samstagabend.

Die Polizei ermittelt dort auf Hochtouren. Ein Hipp-Sprecher hatte zuvor von einem "externen kriminellen Eingriff" gesprochen. "Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein", warnte das Unternehmen.

Das Unternehmen hatte in Österreich bereits am Freitagabend sein gesamtes Sortiment aus den Spar-Supermärkten zurückgerufen. Die Supermarktkette nahm alle Gläschen über Nacht aus den Regalen.

Wie Ages nun mitteilte, war von der Drohung "nach derzeitigem Erkenntnisstand" eine Spar-Filiale in Eisenstadt betroffen. Es ging um das Produkt "Karotte mit Kartoffel 190 Gramm". Die manipulierten Gläschen sollen mit weißem Aufkleber und rotem Kreis gekennzeichnet worden sein.

Nach Angaben der Polizei war unter den aus den Regalen genommenen Gläschen in Österreich kein manipuliertes Produkt. Möglich sei aber, dass vor der Räumung manipulierte Gläser gekauft worden seien, sagte ein Polizeisprecher.

Deshalb seien Eltern aufgerufen, ungenutzte Gläschen in den Supermarkt zurückzubringen und sich bei der Polizei zu melden, falls ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen sei. Dies sei auch nötig, um gegebenenfalls ein Beweismittel zu haben.