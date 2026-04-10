Junge jubelt beim Autofahren über Wind in seinen Haaren: Der Grund geht unter die Haut

Vereinigtes Königreich - Es scheint ein ganz einfacher, alltäglicher Moment zu sein: Ein Junge sitzt bei geöffneten Fenster in einem Auto und genießt lachend den Fahrtwind. Der Grund, warum es Millionen Menschen dennoch so sehr bewegt, geht unter die Haut.

In einem viralen Video sieht man Lewie, der den Wind in seinen Haaren genießt, die nach einer Chemotherapie endlich wieder nachgewachsen waren. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/kkatiejohnston

Dass der kleine Lewie wie im Clip so ausgelassen durch Kalifornien fährt, ist nicht selbstverständlich. In seinem jungen Leben kämpfte er bereits zweimal gegen eine tödliche Krankheit.

Im April 2020 wurde bei ihm zum ersten Mal akute lymphatische Leukämie (ALL) diagnostiziert. Bei der anschließenden Chemotherapie verlor er all seine Haare auf dem Kopf.

Lewie besiegte den Krebs nach rund dreieinhalb Jahren schließlich und durfte endlich wieder das Leben eines normalen Kindes führen. Doch die glückliche Zeit hielt nicht lange an.

"3.2.2025 - ein Tag, der mir den Atem raubte", erinnert sich Mutter Katie Johnston auf Instagram. Es sollte der Tag werden, an dem der Krebs zurückkehrte und den damals Siebenjährigen wieder ans Krankenhaus fesselte.

Erneut fielen ihm die Haare aus, erneut war er auf einen Kinderwagen angewiesen, weil die Chemotherapie das Laufen unmöglich machte.

"Statt in den Schulferien bis zum Sonnenuntergang draußen zu spielen, steckte mein wunderschöner kleiner Junge seinen Kopf in einen Eimer mit Erbrochenem und flehte mich an, ihn sterben zu lassen", beschreibt Katie die schrecklichen Momente, in denen die Familie mit Lewie durch die Hölle gehen musste.