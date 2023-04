Frau geht auf Konzert und wird einige Tage später krank: Arme und Beine amputiert!

Tyler (Texas/USA) - In den USA hat eine junge Frau behauptet, dass ihr nach einem Konzertbesuch alle vier Gliedmaßen amputiert werden mussten, weil sie sich durch eine Nebelmaschine mit der Legionärskrankheit infizierte.

In den USA besuchte eine junge Frau ein Konzert und behauptete später, sich dort über eine Nebelmaschine mit Legionellen angesteckt zu haben. (Symbolbild) © 123rf.com/melis

Evelyn Davis, ein inzwischen aufstrebendes Model aus Tyler im US-Bundesstaat Texas, sei im vergangenen Juni bei einem Musik-Auftritt gewesen. Drei Tage später habe sich die 22-Jährige plötzlich unwohl gefühlt, sei extrem müde geworden und habe erst eine unregelmäßige Körpertemperatur und schließlich Fieber bekommen.

Weil es am nächsten Tag noch schlimmer gewesen sei, wurde die Verwaltungsassistentin in einer Baufirma in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort hätten die Ärzte bei ihr eine Blutvergiftung und eine Lungenentzündung diagnostiziert, berichtet Mirror.

Davis sagte, sie habe 16 Tage im Koma gelegen. In dieser Zeit habe sie ein vollständiges Organversagen erlitten. Um ihren Blutdruck zu stabilisieren, bekam sie Medikamente, die jedoch die Blutzufuhr zu ihren Händen und Füßen unterbrachen.

"Als ich aufwachte, spürte ich, dass etwas mit meinen Gliedmaßen nicht stimmte, weil sie völlig schwarz und kalt waren. Aber ich war immer noch sehr benommen."

Etwa zehn Tage nach dem Koma hätten die Ärzte bei der Amerikanerin die Legionärskrankheit festgestellt. Sie hielten es für wahrscheinlich, dass Legionellen in der Nebelmaschine waren und sich Davis die Krankheit auf diese Weise zugezogen haben könnte.