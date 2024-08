Mann will sich nur die Haare färben: Plötzlich hat er einen "Ballonkopf"

Blackburn (Großbritannien) - Was Ryan Briggs durchmachen musste, wünscht man niemandem! Der Brite wollte sich nur die Haare färben - mit dramatischen Konsequenzen. Denn plötzlich hatte der 27-Jährige einen "Ballonkopf".

Auch als er am nächsten Morgen einen schuppigen Ausschlag am Haaransatz bemerkte, war das für Ryan kein Grund zur Sorge. Wie gewohnt ging der Gasinstallateur zur Arbeit.

Weil sich bei Ryan (27) die ersten grauen Haare zeigten, besorgte ihm seine Mutter Haarfärbemittel. Was folgte, war der reinste Albtraum, berichtete " Daily Mail ". Auf TikTok teilte Ryan seine Leidensgeschichte.

13 Stunden musste Ryan im Krankenhaus verbringen, wurde die ganze Zeit überwacht.

Seine Ärzte teilten ihm mit, dass er auf die Chemikalie Phenylendiamin (PPD) allergisch ist - eine Substanz, die in vielen Kolorationen enthalten und bei Allergikern heftige Reaktionen auslösen kann.

Über die nächste Woche musste Ryan 25 Tabletten täglich einnehmen. Allmählich ging die fiese Schwellung zurück. Heute kann Ryan wieder lachen, nur am Haaransatz ist noch etwas Schorf zu sehen, berichtet er.

Obwohl Ryans Fall sicherlich dramatisch ist, empfiehlt das deutsche "Bundesinstitut für Risikobewertung", von einem Selbsttest vor dem Haarfärben abzusehen. Laut dem BfR sei nicht die Konzentration der Gruselsubstanz PPD bei einer Allergie-Sensibilisierung ausschlaggebend, sondern die Häufigkeit, mit der man damit in Berührung kommt. Wer sich also häufig selbst testet, kann mitunter das Risiko steigern, an einer Allergie zu erkranken. Zudem können Symptome oft nur von Fachleuten eingeschätzt werden.

Neben Haarfärbemittel ist PPD in einer Vielzahl weiterer Produkte enthalten: Leder, Kosmetika und dunkle Textilien.