Frucht als Wunderwaffe? Deshalb solltet Ihr Euch jeden Tag Erdbeeren gönnen

Eine Erdbeerschale schmeckt nicht nur erfrischend gut, sie ist auch noch sehr gesund. © Christian Charisius/dpa

Sie gehört zum Frühling wie die Blütenpracht im eigenen Garten: die Erdbeere.

Wer seiner Gesundheit etwas Gutes tun möchte, sollte in regelmäßigen Abständen in die Erdbeerschale greifen - am besten sogar täglich.

Das hat insbesondere mit den in der Frucht enthaltenen Vitaminen und Mineralien zu tun. Zum Vergleich: Mit 65 Milligramm pro 100 Gramm steckt in den kleinen Früchten sogar mehr Vitamin C als in Orangen und Zitronen.

Damit würden bereits 200 Gramm Erdbeeren genügen, um den täglichen Bedarf an Vitamin C komplett abzudecken.

Allein dank dieser positive Effekt könnt Ihr Euer Immunsystem stärken und Euren Körper vor einer Vielzahl von Erkrankungen besser schützen.

Ein weiterer Pluspunkt der roten "Alleskönner" ist ihre Folsäure. Diese zählen zu den B-Vitaminen und trägt zu einer gesunden Herz-Kreislauf-Aktivität bei und wirkt sich obendrein positiv auf Euer Gehirn aus.