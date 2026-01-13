Im Westen geht das Blut aus: Eis-Winter und Infekt-Welle sorgen für prekäre Lage

Ratingen - Wegen knapp werdender Vorräte während der vergangenen Winterwochen ruft das Deutsche Rote Kreuz die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen , Rheinland-Pfalz und dem Saarland aktuell dringend zur Blutspende auf.

Bürgerinnen und Bürger können in Unikliniken, vielen Krankenhäusern oder auch bei kommunalen und privaten Blutspendezentren ihr Blut spenden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wegen des winterlichen Wetters seien zu Jahresbeginn zahlreiche Blutspendetermine abgesagt oder schwächer besucht worden, teilte der Blutspendedienst West mit.

Gleichzeitig führe die anhaltende Infektwelle dazu, dass viele Bürger aktuell vorübergehend nicht spenden könnten.

"Bereits zu Jahresbeginn ist das Spendenaufkommen deshalb, und wegen der Feiertage, unter dem notwendigen Niveau geblieben", so der Blutspendedienst.

Weil der Bedarf in den Kliniken unverändert hoch bleibe, reichten die Lagerbestände daher zurzeit nur noch rund eineinhalb Tage.

"Die Situation ist ernst. Krankenhäuser benötigen täglich Blut für Operationen, Notfälle, Krebstherapien und die Behandlung chronisch kranker Menschen. Diese Versorgung darf nicht ins Wanken geraten", erklärte Sprecher Stephan David Küpper.