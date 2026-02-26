Rauchen, Alkohol, Couch: Fast 8000 neue Darmkrebs-Fälle pro Jahr in Bayern

München - Alkohol, Rauchen, wenig Bewegung – die größten Risiken für Darmkrebs sind allgemein bekannt. Dennoch erkranken jedes Jahr viele tausend Menschen neu – auch in Bayern .

Auch junge Leute erkranken an Darmkrebs. (Symbolfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Bayernweit wird jedes Jahr bei fast 8000 Menschen Darmkrebs festgestellt.

"In Bayern erhalten etwa 3500 Frauen und 4400 Männer jedes Jahr eine Darmkrebs-Neudiagnose. Es handelt sich um eine Tumorerkrankung, die sich in vielen Fällen durch Vorsorge und Früherkennung verhindern oder heilen lässt", sagte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU).

Eine Darmspiegelung ist bei Frauen und Männern ab 50 Jahren zweimal im Abstand von zehn Jahren im Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherungen enthalten. Bei auffälligen Befunden bei der Erstuntersuchung sind auch engmaschigere Kontrolluntersuchungen Kassenleistung.

Mit der Darmspiegelung können auch bereits Krebsvorstufen früh entdeckt und direkt entfernt werden, bevor sie sich zu bösartigen Tumoren weiterentwickeln können.

Alternativ zur Darmspiegelung können Frauen und Männer ab 50 Jahren alle zwei Jahre einen Stuhltest auf nicht sichtbares Blut in Anspruch nehmen.