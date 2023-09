Junge Frau (20) hat mehr als 50 Allergien: So geht sie damit um

New York - Mia Silverman (20) hat mehr als 50 verschiedene Allergien. Auf vieles muss sich verzichten. Trotzdem will sie sich nicht unterkriegen lassen. Wie geht sie damit um?

Die junge Frau kennt das alles zur Genüge: Mehr als 50 Allergien trägt Mia in sich. Nun sprach die 20-Jährige mit der Zeitung " New York Post " über ein Leben, geprägt von Verzicht und Vorsicht.

Sie wurde von den anderen Kindern gemobbt und gehänselt. "Als ich klein war, saß ich am erdnussfreien Tisch und niemand wollte dort mit mir sitzen", offenbart MIa. "Viele Kinder haben sich über mich lustig gemacht und Witze darüber gemacht, dass sie mir Nüsse ins Essen mischen, um zu sehen, was passiert."

Mittlerweile studiert Mia in New York, will auf eigenen Beinen stehen, unabhängig sein. Sie versucht ein normales Leben zu führen, geht auf eigene Faust in Schnell-Restaurants. Die App Fig, in der sie ihre Unverträglichkeiten hinterlegt hat, helfe ihr dabei sehr betont Mia.

Und für den Notfall trägt die junge Frau stets einen Adrenalin-Autoinjektor bei sich - eine Art Impfstift. Das rettet Leben im Falle eines anaphylaktischen Schocks, erklärt Mia auf TikTok, wo sie ihre 117.000 Follower an ihrem Leben teilhaben lässt und Multi-Allergikern wie ihr eine Stimme geben will. Dafür sei sie sehr dankbar, betont die 20-Jährige.

"Ich bin dankbar dafür, dass ich in der Lage bin, das Positive in etwas zu sehen, das für den größten Teil meines Lebens ein negatives Element war."