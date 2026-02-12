Kasse rät: Heuschnupfen jetzt vorbeugen!

Dresden - Die Wetterdienste sagen für die kommenden Tage auch in Sachsen wieder Schnee voraus. Obwohl der Frühling noch einige Tage brauchen wird, rät die Barmer Allergikern schon jetzt zu einer Immuntherapie gegen Heuschnupfen. Grund ist vor allem der Klimawandel.

Betroffene haben Taschentücher stets griffbereit. Gegen Heuschnupfen kann eine Immuntherapie helfen. (Symbolbild) © IMAGO/HalfPoint Images

Experten beobachten eine verlängerte Pollenflugsaison und eine steigende Intensität der Belastung, so die Krankenkasse.

Laut dem Gefahrenindex des Deutschen Wetterdiensts ist Sachsen aktuell noch nicht von Pollenflug betroffen. Die Pollenflugvorhersage von wetteronline.de registrierte für Donnerstag dagegen schon eine niedrige Belastung für Erle und Hasel.

Eine früh begonnene Therapie kann auch eine Ausbreitung der Allergie auf die unteren Atemwege bis hin zu Asthma verhindern.