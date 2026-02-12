Lebensmittelwächter schlagen Alarm: Ekel-Ergebnis bei Untersuchung von Krapfen mit Cremefüllung

München - Fasching ist Krapfenzeit, das Hefegebäck gibt es gerade in immer neuen Variationen: mit Marmelade, Schokofüllung, sogar Weißwurst - und: Creme. Gerade bei letzterer sei gelegentlich Vorsicht geboten, mahnt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

Faschingskrapfen mit Cremefüllung stehen im Fokus von Lebensmittelbehörden: Bei Stichproben wurden 11 von 18 Proben beanstandet. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Lebensmittelwächter untersuchen regelmäßig zur Faschingszeit in Stichproben unter anderem die mikrobiologische Beschaffenheit des Gebäcks. In dieser Saison seien bisher 18 Proben von Krapfen mit Cremefüllung auf Keimbelastung hin untersucht worden - und elf wurden wegen lebensmittelhygienischer Gründe beanstandet.

Bei den Cremefüllungen könne es durch mangelnde Hygiene zu einem erhöhten Wachstum von Erregern kommen, von denen einige Magen-Darm-Erkrankungen auslösen könnten, etwa durch Salmonellen, erläuterte das LGL.

Bei neun untersuchten Proben waren den Angaben zufolge die Lagerungstemperaturen zu hoch, was das Wachstum von Keimen fördern könne. Bei zwei weiteren Proben wurden erhöhte Keimzahlen festgestellt.

Nur eine dieser Proben sei aber als "nicht zum Verzehr geeignet" beurteilt worden. Salmonellen wurden in keiner Probe gefunden. Bei allen Beanstandungen wurde die jeweils zuständige Lebensmittelüberwachung informiert.