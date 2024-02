Kleiner Piks, große Wirkung: Diese Impfungen werden momentan empfohlen

Deutschland - Mit Beginn des neuen Jahres hat die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Impfempfehlungen aktualisiert. Größte Neuerung: Die Impfung gegen Meningokokken-Typ B wurde in den Impfkalender aufgenommen. Ein kleiner Überblick: Diese Impfungen werden aktuell empfohlen ...

Impfung sei Dank: Krankheiten wie Diphtherie, Polio oder Tetanus haben hierzulande ihren Schrecken verloren. Die Pocken konnten sogar weltweit ausgerottet werden. © 123RF

Meningokokken

Neben Fieber, Erbrechen und Kopfschmerzen erkranken zwei Drittel der Betroffenen an einer Hirnhautentzündung. Im deutschen Raum ist die Serogruppe B am häufigsten (60 Prozent), gefolgt von C, gegen die Kinder ab zwölf Monaten bereits seit 2006 standardmäßig geimpft werden.

Seit diesem Jahr wird nun auch die Impfung in drei Dosen gegen Gruppe B für Kinder ab zwei Monaten bis fünf Jahre empfohlen.

Tetanus und Diphterie

Die Grundimmunisierung gegen Tetanus und Diphterie sollte gemeinsam mit der Impfung gegen Keuchhusten, Kinderlähmung (Polio), Haemophilus influenzae Typ b (Hib) und Hepatitis B als Sechsfach-Impfung in drei Impfdosen für Kinder ab zwei Monaten erfolgen.

Danach wird bis 16 Jahre als Vierfach-Impfung (ohne Hib und Hepatitis B) sowie Dreifach-Impfung (ohne Polio) aufgefrischt. Im Erwachsenenalter kann die Immunisierung noch als Vierfachimpfung nachgeholt und der Schutz alle 5-10 Jahre erneuert werden.