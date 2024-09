Kommt die Abnehmspritze für Kinder? Alles, was Eltern jetzt wissen müssen

Bei den meisten Jugendlichen mit Adipositas habe diese auch schon zum Zeitpunkt der Einschulung bestanden. Eine so früh wie möglich einsetzende Intervention bei Kindern sei also wichtig.

"Bisher gibt es für diese Altersgruppe keinerlei Medikation, um Adipositas zu behandeln", sagt Daniel Weghuber vom Uniklinikum Salzburg, der selbst nicht an der Studie beteiligt war.

Liraglutid muss also nach derzeitigem Kenntnisstand langfristig über Jahrzehnte genommen werden. Was für Langzeitfolgen das haben könnte, ist bisher unklar, weil dieses und ähnliche Mittel noch nicht lange genug im Einsatz sind.

Wie bei Jugendlichen und Erwachsenen stelle sich aber die Frage, inwiefern die Substanz für eine langfristige Therapie geeignet und sicher sei. "Diese Frage gilt nicht nur für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, sondern für alle Menschen mit dieser Therapie", so Weghuber. Bekannt sei bisher nur, dass es bei einem Absetzen des Mittels beim überwiegenden Teil der Betroffenen wieder zu einer Gewichtszunahme komme.

Eltern können auf eine ausgewogene und zugleich gesunde Ernährung setzen, um überschüssige Kilos bei ihrem Nachwuchs zu reduzieren. © 123RF/fasli

Die neue Studie, die im Fachjournal "New England Journal of Medicine" vorgestellt wurde, lief über einen Zeitraum von 56 Wochen.

Darin einbezogen wurden 82 stark adipöse Kinder in den USA. 56 von ihnen erhielten eine tägliche Injektion mit Liraglutid (Markenname "Saxenda"), 26 Placebo-Spritzen.

Alle Teilnehmenden seien zudem individuell zu gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität beraten worden, schreiben die Forschenden um Claudia Fox von der University of Minnesota in Minneapolis.

Der durchschnittliche Body-Mass-Index (BMI) verringerte sich bei den Kindern der Liraglutid-Gruppe um 5,8 Prozent, in der Testgruppe nahm er um 1,6 Prozent zu.

Generell legten alle Kinder im Zuge ihres Wachstums an Gewicht zu, die Kinder in der Liraglutid-Gruppe aber nur 1,6 Prozent, die in der Placebogruppe 10 Prozent des Ausgangsgewichts.