Krass, wie alt diese Frau wirklich ist! Mit einer einfachen Übung hält sie sich jung

New Orleans (USA) - Eine Ärztin und Beauty-Bloggerin aus den USA hat verraten, dass sie regelmäßig die Anti-Aging-Tipps befolgt, die auch ihre Mutter jung halten. Und einer davon ist erstaunlich leicht nachzumachen!

Dr. Mamina Turegano (l) und ihre 72-jährige Mutter. © Screenshot TikTok/dr.mamina

Die Dermatologin Dr. Mamina Turegano, die in New Orleans und Los Angeles praktiziert, teilt auf ihrer Tik-Tok-Seite (mehr als 1,1 Millionen Follower) regelmäßig Inhalte zum Thema Gesundheit. Die Plattform nutzte die Medizinerin auch, um den neuesten Anti-Aging-Tipp zu verraten, den sie von ihrer Mutter gelernt hatte, die sich dem biologischen Alterungsprozess widersetzt.

Dazu teilte die Beauty-Enthusiastin ein Video von sich und ihrer 72-jährigen Mutter. Beide sind darin zunächst lächelnd nebeneinander zu sehen. Und tatsächlich: Die ältere Frau könnte dank ihrer (Haut-) Pflegeroutine optisch für Jahrzehnte jünger gehalten werden.

"Anti-Aging-Tipps, die ich von meiner japanischen Mutter gelernt habe. Teil 5: Kakato Otoshi ('Heel Drop')" betitelte Dr. Turegano den Clip. Doch was ist Kakato Otoshi?

In dem kurzen Film machte ihre Mutter eine Übung, bei der sie sich an einer stabilen Oberfläche festhielt und dann die Fersen mehrmals vom Boden abhob, sich also leicht auf die Zehenspitzen stellte. Mit ein wenig Geschick funktioniert die Übung auch freihändig.

Dabei strahlte die Frau und sprach von einer "Vibration", die sie in ihrem ganzen Körper spüre.