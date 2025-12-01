Krebs-Diagnose wirft junge Frau völlig aus der Bahn: Ein Jahr später entdecken ihre Ärzte etwas Unglaubliches

Neuseeland - Wochenlang erhielt Paige Suisted (27) widersprüchliche Diagnosen, bis Ärzte sie schließlich als "unheilbar" einstuften. Doch dann geschah etwas, mit dem die junge Neuseeländerin nicht gerechnet hatte.

Nachdem sie Taubheitsgefühle in der rechten Körperhälfte verspürte, erhielt Paige (27) die erschütternde Diagnose. © Instagram/journey_through_cancer

Paige war zutiefst erschrocken, als bei ihr im April letzten Jahres ein unheilbarer Hirntumor diagnostiziert wurde.

Der etwa golfballgroße Tumor lag an einer besonders kritischen Stelle und drückte auf jene Nerven, die die rechte Seite ihres Körpers steuern.

Da eine Operation zu riskant gewesen wäre, begann die junge Frau mit einer intensiven Chemo- und Strahlentherapie. Paige, die zuvor als Model und als Verkäuferin im Schmuckhandel gearbeitet hatte, dokumentierte ihren schweren Alltag fortan in den sozialen Medien.

Ein Jahr später ereignete sich dann das Unfassbare: Bei einer Kontrolluntersuchung zeigten die MRT-Bilder keinerlei Auffälligkeiten mehr. Der Tumor schien urplötzlich verschwunden zu sein.

Obwohl die Ärzte Paige ohne Operation nicht offiziell als krebsfrei erklären können, bezeichnen mehrere Fachleute den ungewöhnlichen Fall inzwischen als "medizinische Anomalie".