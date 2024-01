Länger leben und mehr Spaß dabei: So kämpft ihr erfolgreich gegen das Altern

Deutschland - Fast jeder kennt die wichtigsten Tipps und Tricks für ein langes Leben: wenig Stress, gesund ernähren, rauchfrei leben, Gewicht reduzieren, ausreichend sowie im völligen Dunkeln schlafen sowie gesellig leben. Doch kennen heißt nicht können. Wie wird aus einem Tipp eine gesunde Gewohnheit, die zudem auch noch das Leben verlängert? Wer seinen Lebensstil ändert, kann mit nur sieben Minuten Training am Tag sieben Jahre länger leben - und zufriedener! Lest, wie's geht.

Oder man lauscht einfach mal sieben Minuten lang den Vögeln. "Das schärft das Bewusstsein und hat etwas Archaisches, denn wenn Vögel singen, ist keine Gefahr in Verzug."

Gegen Stress durch schlechte Weltnachrichten empfiehlt sie, den Nachrichtenkonsum auf sieben Minuten am Tag einzuschränken: "Dabei ist es besser, News-Texte zu lesen als Nachrichten im Fernsehen zu schauen."

"Stress macht die Psyche kaputt, macht uns ängstlicher, fahriger und schließlich krank. Nach ermüdenden Onlinekonferenzen praktiziere ich deshalb Atemübungen oder meditiere. So kümmere ich mich um mich selbst, ohne zum Psychiater gehen zu müssen."

In ihrem neuen Buch "7 Minuten am Tag endlich kraftvoll und gelassen" gibt sie Tipps, wie man durch gezielte Übungen das Altern bremsen und zufriedener leben kann.

Neue Lebensgewohnheiten für mehr Zukunft: Gönnen Sie sich einen spritzigen Ruhestand! © imago/Westend61

Und wie klappt das mit den 7000 Schritten am Tag? "Um täglich in Bewegung zu bleiben, könnte man sich einen Hund anschaffen, mit dem man ins Grüne zum Gassigehen muss", rät Rubin.

Wem die Verantwortung für ein Tier zu groß ist, für den hat sie noch einen speziellen Tipp parat: "In vielen Tierheimen gibt es Hunde oder Katzen zum Ausleihen oder sogenannte Kuschelkatzen, die man regelmäßig besuchen kann. Also einfach mal sieben Minuten Zeit für einen Anruf beim Tierheim investieren."



Die Ärztin ist zudem bemüht, optimistisch auf Dinge zu schauen. "Weil ich weiß, dass Gedanken unsere Gefühle erzeugen", erklärt sie.

Die passende Alltagsübung dazu: "Nehmen Sie ein paar Linsen in die linke Hosentasche und stecken Sie immer eine in die rechte Tasche, wenn Sie am Tag etwas Schönes sehen - eine einfache Dankbarkeitsübung."

Gegen Einsamkeit im Alter empfiehlt die Autorin, in Gesellschaft tanzen oder gemeinsam eine neue Sprache zu lernen.