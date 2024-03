Milder Winter sorgt für Zecken-Alarm im Norden

Die winzigen Blutsauger übertragen gefährliche Krankheiten: Infolge des Klimawandels können Zecken auch im Norden besser überwintern. So schützt man sich.

Hannover - Wer gern im Wald oder am Feldrand spazieren geht, sollte sich in diesem Jahr nach jedem Aufenthalt in der Natur besonders gründlich nach Zecken absuchen.

Aufgrund des milden Winters hatten Zecken eine große Überlebenschance. © Marijan Murat/dpa Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLG) rechnet damit, dass wegen des milden Winters sehr viele dieser Blutsauger unterwegs sind, die gefährliche Krankheiten übertragen können. "Wärmere Temperaturen machen es den Zecken leichter, zu überwintern", sagte Masyar Monazahian, Virologe am NLG. Bei steigenden Temperaturen und einer feuchten Wetterlage nimmt laut NLGA die Aktivität der Parasiten zu. Sie können in Deutschland durch einen Stich die Erkrankungen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Borreliose übertragen. Vor FSME kann man sich mit einer Impfung schützen. Diese wird Personen empfohlen, die in einem FSME-Risikogebiet wohnen, dorthin reisen, oder sich sehr häufig beruflich in der freien Natur aufhalten. In Niedersachsen ist der Landkreis Emsland seit 2019 das einzige vom Robert Koch-Institut ausgewiesene FSME-Risikogebiet. "Auch in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt sind in den letzten Jahren neue FSME-Risikogebiete ausgewiesen worden, während zuvor Risikogebiete überwiegend in Süddeutschland bekannt waren", sagte Monazahian. "Dies zeigt, dass der Trend grundsätzlich Richtung Norden geht." Eine genaue Prognose, wie sich die regionale Situation entwickeln werde, sei aber nicht möglich.

So könnt Ihr Euch nach einem Zeckenstich schützen

Zecken können gefährliche Krankheiten übertragen. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Das Landesgesundheitsamt sammelt jedes Jahr an ausgewählten Orten Zecken und untersucht die Tiere unter anderem auf das FSME-Virus. Unter anderem in den Landkreisen Cuxhaven und Nienburg sowie in der Region Hannover wurde das FSME-Virus vereinzelt in den Tieren nachgewiesen. Bekanntestes Symptom einer FSME-Erkrankung ist die Hirnhautentzündung. Unter Umständen können aber Fieber, Kopfschmerzen oder Erbrechen und selbst Darmbeschwerden auf eine Infektion hindeuten. Mit Borreliose kann man sich überall in Niedersachsen infizieren, laut Landesgesundheitsamt tragen 10 bis 40 Prozent der Zecken diesen Erreger in sich. Eine Impfung gegen Borreliose gibt es nicht. Erstes Symptom ist oft eine größer werdende Rötung um die Einstichstelle herum, später können Nerven, Gelenke und Herz von den Bakterien befallen werden. Um sich zu schützen, sollte eine Zecke nach einem Stich schnell entfernt werden, denn es dauert einige Stunden, bis die Erreger auf den Menschen übertragen werden.

Zecken sind in Deutschland ganzjährig aktiv