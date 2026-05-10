Mit Touristen aus Deutschland an Bord: Virus-Schiff im Hafen von Teneriffa eingetroffen

Teneriffa - Das von einem Ausbruch des Hantavirus betroffene Kreuzfahrtschiff "Hondius" ist in den Hafen von Granadilla im Süden der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa eingefahren.

Das niederländische Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" ist in Teneriffa eingetroffen. © Ramon Van Flymen/ANP/dpa

Live-Aufnahmen des staatlichen Fernsehsenders RTVE zeigten die Ankunft des Schiffes am frühen Morgen.

Von Granadilla aus sollen die Menschen an Bord der "Hondius", darunter mehrere Deutsche, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu einem nahegelegenen Flughafen gebracht und sofort in ihre Heimatländer geflogen werden.

Spaniens Gesundheitsministerin Mónica García (52), Innenminister Fernando Grande-Marlaska (63) und der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO waren eigens auf die Insel gekommen, um die komplizierte Aktion zu überwachen.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus (61) versicherte, dass es sich beim Hantavirus nicht um einen mit dem Coronavirus vergleichbaren Erreger handele. In einer Botschaft direkt an die Bevölkerung von Teneriffa betonte er: "Das ist nicht ein neues Covid." Das Risiko für die Menschen auf der Insel sei gering - zumal auf dem Kreuzfahrtschiff kein neuer Verdachtsfall aufgetreten sei.

Zunächst hatte es geheißen, das Schiff werde aus Sicherheitsgründen vor dem Hafen vor Anker gehen. Die spanische Handelsmarine erteilte in der Nacht dann aber doch die Genehmigung zur Einfahrt in den Hafen.