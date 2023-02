Nach Kollaps und anschließender Psychiatrie: Trink-Show-Teilnehmerin stirbt mit 24 Jahren

Rybna (Polen) - "AlkoMaster" ist der Titel einer polnischen Sauf-Show, in der die angesetzten Trinkspiele auch mal so lange betrieben werden, bis jemand kollabiert. Im November 2022 hatte Mia Nesti Baka dort ihren Auftritt, der auch ihr Durchbruch war. Nun teilte Mias Schwester mit, dass die 24-Jährige verstorben ist.

Mia schwankte zwischen heftigen Extremen. © montage:instagram/mianestibakaoficjalnie & tiktok/mianestibaka

"Ich bin eine wichtige Person, eine wichtige Person. Ich habe die Fernbedienung und worüber herrscht ihr denn?!"

Diese verstörenden Zeilen sendete Mia vor knapp vier Wochen aus der Psychiatrie. Dort hatte sie sich selbst eingewiesen. Der Grund waren Panikattacken und unerträgliche Schmerzen:

"Zwei Monate bin ich nicht mehr aus dem Haus gegangen, außer mit sehr vielen Beruhigungsmitteln. Zwei Tage bevor ich mich eingewiesen habe, hatte ich so schlimme Schmerzen in der Wirbelsäule und in den Füßen, dass ich nicht mehr gehen konnte."

Das teilte die Influencerin auf ihrem YouTube-Kanal mit, nachdem sie Weihnachten 2022 aus der geschlossenen Psychiatrie entlassen worden war.

Auf YouTube erfährt man viel über ihre schwere Kindheit, die von äußerster Armut gezeichnet war. Man erfährt von einem Mädchen, deren Vater wöchentlich Anrufe von der Schulleitung erhielt und erfährt von einer talentierten jungen Frau, die Tanzwettbewerbe als Solistin und in der Gruppe gewann.

Nun ist sie tot.