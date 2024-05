Orthopäden warnen vor "Hüftfabriken": In Deutschland wird zu oft vorschnell operiert!

Deutschlands Orthopäden beklagen eine zu Hohe Gewichtung von Operationen. "Es kann kaum noch einer konservative Orthopädie. Diese Behandlungen müssen gestärkt werden", sagte Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

In Deutschland wird nach Einschätzung der Orthopädie-Branche zu oft vorschnell operiert - ohne vorher die Möglichkeiten einer konservativen Behandlung auszureizen.

Das derzeitige Abrechnungssystem bevorzuge die schneidende Zunft der Ärzte, sagte Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik (BIV-OT). Die Branche trifft sich in dieser Woche zur internationalen Leitmesse OTWorld in Leipzig (14. bis 17. Mai).

Das Vergütungssystem nach Fallpauschalen war 2003 eingeführt worden. "Da wollte man Wettbewerb unter den Kliniken schaffen. Daraufhin sind viele private Klinikketten auf den Markt getreten und haben gesehen: Es kommt darauf an, viel zu operieren. Denn je mehr ich operiere, desto mehr Geld bekomme ich durch die Fallpauschalen. So sind überall in der Republik diese Knie- und Hüftfabriken entstanden. Wer am meisten operiert, hat am meisten verdient", sagte Reuter.

Die Politik habe das Ziel, die Kliniken zu entökonomisieren. "Wir sind gespannt, was da kommt", sagte Reuter.