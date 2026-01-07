Polio-Viren im Abwasser nachgewiesen: Schutz vor Kinderlähmung im Fokus

Erlangen - Eltern sollten nach Empfehlung von Fachleuten den Polio-Impfschutz ihrer Kinder überprüfen.

Kleiner Piks, große Wirkung: Kinder sollten im Alter von 2, 4 und 11 Monaten gegen Polio geimpft werden. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Die Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigten, dass die Grundimmunisierung gegen Poliomyelitis – auch Polio oder Kinderlähmung genannt – oft zu spät abgeschlossen werde, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mit.

Diese sollte bereits im ersten Lebensjahr erfolgen. Demnach sind laut dem RKI in Bayern drei von vier Kindern an ihrem zweiten Geburtstag vollständig gegen die hochansteckende Krankheit geimpft.

Bis zur Einschulung seien es 94 Prozent. Im Abwasser mehrerer deutscher Städte seien aber seit 2024 vereinzelt Polio-Viren aufgetaucht, was die rechtzeitige Grundimmunisierung noch wichtiger mache.

Den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zufolge sollten kleine Kinder im Alter von 2, 4 und 11 Monaten gegen Polio geimpft werden.

Im Alter von 9 und 16 Jahren wird eine Auffrischungsimpfung empfohlen, um einen langanhaltenden Schutz zu erhalten.