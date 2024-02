Schmerzhafte Stiche und gefährlicher Krankheitserreger: Kriebelmücke auf dem Vormarsch

Frankfurt am Main - Winzig klein, aber schmerzhaft und gefährlich! Die sogenannten Kriebelmücken sind in Deutschland auf dem Vormarsch und könnten zu einer echten Plage werden.

Forscher gehen davon aus, dass Kriebelmücken in Zukunft häufiger auch in Deutschland vorkommen werden. © Dorian D. Doerge/Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum/dpa

Laut einer neuen Studie von Forschenden der Goethe-Universität und des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums werden die nur rund zwei bis sechs Millimeter großen Kriebelmücken bundesweit bald deutlich häufiger vorkommen, als uns lieb sein wird.



Aufgrund der höheren Temperaturen könnten sich mehrere Generationen pro Jahr entwickeln und die Insekten somit insgesamt vermehrt auftreten, erklärt das Forschungsteam.

Die fliegenden und meist schwarzen Tiere gehören zu den "Poolsaugern". Ihre weiblichen Exemplare schaben mit scharfen Zähnchen die Haut des jeweiligen Wirts auf und nehmen dann den dort entstehenden Blutstropfen zu sich.

Weil die Mücken dabei gerinnungshemmende und betäubende Substanzen in die Wunde einleiten, können schwere allergische Reaktionen hervorgerufen werden, so die Forscher über ihre Studie im Fachjournal "Science of the Total Environment".