So viele Menschen warten in Sachsen-Anhalt auf lebenswichtige Spenderorgane

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In Sachsen-Anhalt warten viele Menschen auf ein Spenderorgan. Deutschlandweit sind es sogar mehrere Tausend.

Von Inga Jahn

Magdeburg - Über 200 Menschen warten in Sachsen-Anhalt laut Gesundheitsministerium auf eine Organtransplantation.

Über 200 Menschen in Sachsen-Anhalt warten auf ein Spenderorgan. (Symbolfoto)
Über 200 Menschen in Sachsen-Anhalt warten auf ein Spenderorgan. (Symbolfoto)  © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Hingegen hätten im vergangenen Jahr 35 Personen hierzulande Organe gespendet, teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt 36 Krankenhäuser, in denen Organe entnommen werden dürfen. 

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (64, SPD) betonte anlässlich des bundesweiten Tages der Organspende am 6. Juni die Wichtigkeit von Organspenden.

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"Jede und jeder von uns kann infolge eines Unfalls oder einer Krankheit auf ein lebenswichtiges Organ angewiesen sein", sagte die SPD-Politikerin.

Bundesweit warteten derzeit rund 8000 Menschen auf ein lebenswichtiges Spenderorgan. "Das sind schwer kranke Patientinnen und Patienten, die gemeinsam mit ihren Familien hoffen und bangen. Viele Menschen auf der Warteliste sterben, bevor sie eine Transplantation erhalten."

Mit einem Organspendeausweis kann man schnell und einfach erklären, dass nach dem Tod Organe aus dem Körper entfernt werden dürfen. (Symbolfoto)
Mit einem Organspendeausweis kann man schnell und einfach erklären, dass nach dem Tod Organe aus dem Körper entfernt werden dürfen. (Symbolfoto)  © Marie Reichenbach/dpa

Wer Organe oder Gewebe spenden möchte, kann seinem Willen zum Beispiel in einem Organspendeausweis oder einer Patientenverfügung Ausdruck verleihen.

Titelfoto: Bildmontage: Marie Reichenbach/dpa, Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

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