Studie enthüllt: Diese Krankheit verdoppelt das Demenz-Risiko!

Ob mit oder ohne Antidepressiva: Depressionen verdoppeln das Demenz-Risiko. © Unsplash/Towfiqu barbhuiya

Wie ein Forscherteam aus Dänemark jetzt herausgefunden hat, gibt es einen "anhaltenden Zusammenhang zwischen Demenz und Depressionen, die im frühen und mittleren Lebensalter diagnostiziert wurden".

Das geht aus einer Studie hervor, die im Fachblatt Jama Neurology veröffentlicht wurde und die Daten von mehr als einer Million Däninnen und Dänen untersucht hat.



Demnach haben Menschen, die in ihrem Leben an Depressionen gelitten haben, später ein doppelt so hohes Risiko, auch an Demenz zu erkranken.



Für die Untersuchung wurden über mehr als 40 Jahre hinweg die Gesundheitsdaten von 1,4 Millionen Dänen mit und ohne Depressions-Diagnose analysiert, um herauszufinden, wie viele Testpersonen am Ende auch eine Demenz entwickelten.



Das Ergebnis war eindeutig: Bei denjenigen Personen, die bereits eine Depression hatten, war das Demenz-Risiko 2,41-mal höher als bei den Studien-Teilnehmern ohne Depression - auch wenn die Krankheit bereits im frühen Erwachsenenalter diagnostiziert worden war.