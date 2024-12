Todesfälle nach Grippe-Symptomen: Fast 400 Menschen mit "Krankheit X" angesteckt!

Der kongolesische Gesundheitsminister Roger Kamba erklärte höchste Alarmbereitschaft angesichts der "Krankheit X". © Samy Ntumba Shambuyi/AP/dpa

Die Lage in der Region Panzi bleibe besorgniserregend, hieß es in einem in den kongolesischen Medien veröffentlichten Bericht. Hinzu kämen die logistischen Probleme für die entsandten Gesundheitsteams und das medizinische Personal in dem entlegenen Gebiet, das über ein schlechtes Straßennetz verfügt.

So seien nur zwei Epidemiologen vor Ort. Auch mangele es an Notfallmedikamenten und an einem Frühwarnsystem. Das mache die Reaktion auf die mittlerweile als "Krankheit X" bezeichnete Krankheit mit grippeähnlichen Symptomen besonders kompliziert.

Während der erste Krankheitsfall bereits am 24. Oktober verzeichnet worden war, ging erst am 1. Dezember eine Alarmmeldung bei der nationalen Gesundheitsbehörde des zentralafrikanischen Landes ein.

Inzwischen hat auch die Weltgesundheitsorganisation WHO angekündigt, Expertenteams zur Unterstützung zu entsenden.