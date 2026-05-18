Tödliche Gefahr aus dem Garten: Neuer Bornavirus-Fall in Bayern

Viechtach - Ein neuer Bornavirusfall ist in Viechtach (Landkreis Regen) festgestellt worden. Ein 79-jähriger Mensch habe sich infiziert und befinde sich derzeit in intensivmedizinischer Behandlung, teilte das Landratsamt Regen mit.

Das Landesamt warnt vor Mäusekontakt. © Nicolas Armer/dpa

Der Bornavirus überträgt sich nicht von Mensch zu Mensch, sondern durch direkten oder indirekten Kontakt zu Feldspitzmäusen, beispielsweise über deren Ausscheidungen.

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) warnt deshalb vor dem Kontakt mit Spitzmäusen. Wie die Übertragung bei dem Fall in Regen erfolgte, sei derzeit unklar.

Die Krankheit sei selten, es gebe keine Impfung und meistens ende sie tödlich, so das Landratsamt weiter. Häufig erkranken die Infizierten an einer Gehirnentzündung.

