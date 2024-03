Tödliche Krankheit breitet sich aus! Folge der Corona-Pandemie?

Tokio (Japan) - In Japan breitet sich eine seltene, aber äußerst gefährliche bakterielle Infektion in Rekordgeschwindigkeit aus. Die Ursache der Erkrankung ist den Behörden bislang ein Rätsel.

Menschen gehen im Februar 2022 inmitten der Coronavirus-Pandemie im verregneten Tokio spazieren. © KAZUHIRO NOGI / AFP

Besorgniserregend: Es handele sich dabei um seltene, aber besonders gefährliche Infektionen mit Gruppe-A-Streptokokken - und die sind potenziell tödlich!

In Japan wurde die Verbreitung von Stämmen des streptokokkenbedingten toxischen Schocksyndroms (STSS) bereits bestätigt und es werde erwartet, dass die Zahl der Fälle in diesem Jahr die Rekordzahl von 2023 übertreffen wird, berichtete The Guardian.

Das Nationale Institut für Infektionskrankheiten erklärte dazu, dass es noch zu wenige Informationen über die nun plötzlich aufgetretenen, schweren Formen von Streptokokken gebe, weshalb die Behörde "noch nicht in dem Stadium ist, in dem wir sie erklären können".

Im vergangenen Jahr wurden vorläufigen Zahlen zufolge 941 Fälle von STSS in Japan gemeldet. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden bereits 378 Fälle registriert. Die Infektionen wurden bis auf zwei in allen 47 Präfekturen des Landes festgestellt.

Obwohl vor allem ältere Menschen von der Krankheit stärker gefährdet seien, führe der nun vorherrschende Stamm der Gruppe A zu mehr Todesfällen bei Patienten unter 50 Jahren.

So seien von 65 Personen unter 50 Jahren, bei denen zwischen Juli und Dezember 2023 STSS diagnostiziert wurde, 21 gestorben, was einem Drittel entspricht.