Tragische Geburt: Baby kommt mit vier Armen, vier Beinen und zwei Gesichtern zur Welt

Die Mutter des Babys, Rama Devi (38), wurde in dieser Woche in ein Krankenhaus nahe einem ländlich gelegenen Dorf gebracht, nachdem die Wehen bei ihr eingesetzt hatten.

Es ist unklar, ob dieser genaue Zustand schon einmal beobachtet wurde, allerdings wurden in Indien und den umliegenden Ländern schon häufig äußerst seltene Formen von siamesischen Zwillingen gemeldet.

So brachte eine Frau im November 2023 in Indien einen Jungen mit vier Beinen und vier Armen zur Welt. Oder eine Frau in Indonesien Zwillinge, die am Becken verbunden waren und als "Spider-Twins" bezeichnet werden.



Laut Daily Mail werden weltweit zwei von einer Million Kinder mit Dipropus geboren: eine seltene Form von siamesischen Zwillingen, bei der alle oder Teile des Gesichtes dupliziert sind.