Waschmittelkapsel platzt in Hand von Kind (4): Die Folgen sind erschütternd

Ein Kind in Australien musste mehrfach operiert werden, nachdem eine Waschmittelkapsel (Bild) in dessen Händen geplatzt war. (Symbolbild) © 123RF/mousefamily

Es war eine ganz alltägliche Situation, die Eltern nur zu gut kennen: Während Mutter Jodi sich um die Wäsche kümmerte, suchte ihre Tochter Luca ihre Nähe und wollte mithelfen.

Als die 34-jährige Australierin dann die Waschmaschine befüllen wollte, gab sie ihrem Kind einen Waschmittelpod zum Festhalten in die Hand. Was dann geschah, sollte Mutter und Kind in eine fatale Lage bringen: "Als ich mich umdrehte, hatte sie schon hineingebissen, und es war ihr in die Augen geraten."

Leider machte es Luca noch schlimmer, als sie laut Daily Star vor Schreck ihre Augen rieb, dadurch gelangte die Waschlösung noch mehr hinein.

Jodi schnappte sich die Vierjährige und setzte sie unter die Dusche, um das Waschmittel so schnell wie möglich abzubrausen. "Sie schrie und war völlig aufgebracht. Ich bemerkte, dass sie sich nicht beruhigte, sie war immer noch hysterisch", erinnert sich die Australierin.

Besorgt wählte sie deshalb die Giftnotrufzentrale, um nach Hilfe zu fragen. "Man sagte mir, ich solle ins Krankenhaus fahren."