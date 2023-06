Weltweit häufige Geschlechts-Krankheit ist noch schlimmer, als bislang angenommen

Budapest (Ungarn) - Wer sich beim Sex mit Trichomonaden ansteckt, merkt das oft gar nicht. Dabei ist eine Infektion mit den Parasiten, die vor allem die Schleimhäute in der Harnröhre und Scheide befallen, unbedingt ernst zu nehmen.

Bei Frauen sind das etwa auffälliger vaginaler Ausfluss (dick, dünn, schaumig, gelbgrün, unangenehm riechend), Schmerzen, Schwellungen und Juckreiz rund um die Scheide und manchmal auch an den Innenseiten der Oberschenkel. Auch Schmerzen beim Wasserlassen oder beim Sex zählen dazu.

Das liege vor allem daran, dass die Krankheit in der Regel unentdeckt bleibe und wie ein "stiller Killer" zu Krebs führen kann, berichtet Mirror . Dabei gibt es durchaus Anzeichen und die ähneln den Symptomen anderer sexuell übertragbarer Krankheiten.

Trichomonaden werden hauptsächlich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr oder durch das Teilen von Sexspielzeugen zwischen Menschen übertragen. © 123rf.com/grinvalds

Bei einer Untersuchung, an der fast eine halbe Million Frauen teilnahmen, stellten die Wissenschaftler auch fest, dass die mit dem Parasiten infizierten Frauen ein um fast 80 Prozent höheres Risiko hatten, Humane Papillomviren (HPV) zu haben. Doch der Reihe nach.

Die Experten aus Ungarn analysierten Proben, die in den vergangenen 15 Jahren 473.740 Frauen entnommen worden waren. Die Studie, deren Ergebnisse im International Journal of Gynecology & Obstetrics veröffentlicht wurden, gilt als die erste ihrer Art.

Die Forschung daran erstreckte sich über vier Kontinente und die Ergebnisse zeigten, dass 8518 der Frauen - was etwa 1,8 Prozent entspricht - Trichomonaden hatten.

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass bei Frauen mit Trichomoniasis die Wahrscheinlichkeit, auch an HPV zu erkranken, um 79 Prozent höher ist als bei Frauen ohne diese Infektion.

Der leitende Forscher, Dr. Balázs Hamar, Experte für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Semmelweis-Universität in Budapest, erklärte, dass dies daran liegt, dass die Infektion eine Entzündung und Zerstörung der obersten Zellschicht des Gebärmutterhalses verursacht und so ein günstiges Umfeld für Krankheitserreger wie HPV bietet.