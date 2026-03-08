Zahl der Grippefälle in Bayern geht deutlich zurück

München - Die diesjährige Grippewelle flacht in Bayern deutlich ab. Die neu gemeldeten Influenza-Fallzahlen lagen in der vergangenen Woche rund 31 Prozent unter denen der Vorwoche, wie das Gesundheitsministerium in München mitteilte.

Im Laufe des Februars gingen die neu gemeldeten Influenza-Fallzahlen um rund zwei Drittel zurück. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa/dpa-tmn

Im Laufe des Februars gingen die Zahlen gar um rund zwei Drittel zurück: Registrierte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in der letzten Februarwoche 1127 neue Grippefälle, so waren es in der ersten Februarwoche noch 3293 Fälle gewesen.

Trotzdem sensibilisierte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (40, CSU) dafür, dass die Grippewelle noch nicht ausgestanden sei.

"Es ist deshalb weiterhin wichtig, sich und andere möglichst vor Ansteckungen zu schützen", so die Politikerin.

Vor allem bei Älteren und Menschen mit chronischen Erkrankungen könnten Grippe-Erkrankungen zu Komplikationen führen.

Üblicherweise beginnt die Grippezeit in der 40. Kalenderwoche, also Ende September/Anfang Oktober. Seither wurden in dieser Saison in Bayern 43.379 Influenza-Fälle registriert.