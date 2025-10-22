Zeitumstellung verstellt innere Uhr: Forscher verrät, wie man sie wieder synchronisiert

München - Am kommenden Wochenende ist Zeitumstellung – und bringt die innere Uhr von Millionen Menschen aus dem Takt.

Wie Licht am Morgen hilft, die innere Uhr nach der Zeitumstellung zu synchronisieren – und warum es abends auf weniger Helligkeit ankommt. © Marijan Murat/dpa

Wenn das hin und wieder passiert, ist das kein größeres Problem. Doch dauerhaft kann es Krankheiten auslösen, wie Manuel Spitschan von der Technischen Universität München erläutert, der zu den Auswirkungen von Licht auf den Menschen und dessen Gesundheit forscht.

"Die innere Uhr sagt zum Beispiel unserem Stoffwechsel: 'Jetzt ist es eine gute Zeit, die Nahrung zu verarbeiten'", schildert Spitschan, der auch am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen arbeitet.

Die bevorstehende Zeitumstellung ist vergleichsweise einfach zu verkraften, "gewinnt" man doch eine Stunde dazu. Anders ist es im Frühjahr, wo viele eigentlich noch eine Stunde schlafen möchten, aber nicht können, weil der Wecker früher als gewohnt klingelt.

Hier ist die Lösung laut Spitschan in erster Linie Licht: "Wenn wir Licht am Morgen abkriegen, dann hat das prinzipiell eine unterstützende Wirkung. Das heißt, unsere innere Uhr wird nach vorn gestellt und hilft uns, morgens frisch in den Tag zu starten."

Analog läuft es am Abend: Um gut einschlafen zu können, hilft es, sich etwa drei Stunden vor dem Zubettgehen nicht mehr sehr hellem Licht auszusetzen.